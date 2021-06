Esami, ad Adrano è polemica: “Sostituiti commissari interni”

ADRANO – Commissari di esame sostituiti da membri esterni. La decisione del dirigente scolastico del liceo Verga di Adrano di rimuovere 11 commissari interni per via di un procedimento disciplinare, ha scatenato la reazione del sindatato Gilda.

La denuncia

A ricostruire i fatti è l’organizzazione sindacale che ha denunciato pubblicamente la faccenda. “Il Dirigente Scolastico a marzo ha avviato un procedimento disciplinare a carico di almeno un terzo dei docenti del liceo, rei di non aver usato la piattaforma della scuola per le videolezioni durante la DAD. Tale piattaforma “locale”, tanto desiderata e tanto osannata dal DS, dava invero diversi problemi – segnalati più volte sia dai docenti che dai genitori rappresentanti e dagli alunni, ignorati altrettante volte”.

Revoca illegittima

Secondo Gilda la revoca sarebbe “illegittima perché, oltre ad arrecare un danno professionale economico all’immagine la personalità morale dei docenti interessati in rischia di inficiare irrimediabilmente la legittimità degli esami di stato oltre a ledere senz’altro gli interessi degli alunni che si vedranno privi quali commissari dei docenti che li hanno accompagnati nel percorso scolastico 2020/2021 “.

Inoltre, il procedimento disciplinare, secondo l’organizzazione sindacale “non sarebbe ancora definito. In ogni caso la pendenza di procedimento disciplinare non è causa ostativa o impeditiva all’incarico”. Per questo, la richiesta di annullare i provvedimenti dichiarati illegittimi e revocare il incarico ai commissari di esami chiede anche l’avvio di un procedimento disciplinare per la dirigente scolastica.