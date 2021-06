Il consiglio dà l’ok al consolidato, sbloccati 70 milioni di euro

PALERMO – Il consiglio comunale dice sì al bilancio consolidato 2019. Un’approvazione che solitamente è quasi scontata, visto che si tratta di un consuntivo che fotografa quanto già avvenuto e che non può neanche essere modificato, ma l’atto era stato bocciato a sorpresa lo scorso primo aprile. Uno scherzo niente male per il Comune, visto che lo stop ha provocato il blocco delle somme del Fondo di solidarietà per quasi 70 milioni di euro.

Sala delle Lapidi è così tornata a votare oggi praticamente lo stesso atto, approvando un maxi-emendamento proposto da Ugo Forello (23 sì) che ha di fatto revocato la delibera del primo aprile e riproposto il consolidato che, come è noto, altro non è che un bilancio complessivo del Comune e delle sue partecipate. Il voto finale ha visto 20 favorevoli, nessun contrario e sei astenuti.

La bocciatura di tre mesi fa aveva fatto gridare allo scandalo le opposizioni che avevano puntato il dito contro una maggioranza sfaldata, ma lo scivolone era stato dovuto più a una serie di sfortunate assenze che a una precisa volontà politica; era addirittura serpeggiata l’ipotesi che lo stop al consolidato avrebbe potuto comportare lo scioglimento del consiglio, cosa poi smentita. Niente a che fare con le tensioni registrate successivamente sul piano triennale delle opere pubbliche e che hanno poi portato alla rottura del sindaco Leoluca Orlando con Italia Viva (che comunque aveva votato a favore del consolidato).

Oggi l’Aula corre ai ripari e rimedia allo scivolone, dando il via libera al consolidato e rispondendo così alle bordate del Professore che, nelle ultime settimane, annoverava proprio il bilancio fra gli atti fermi a piazza Pretoria. “La soluzione adottata dal consiglio comunale permette di sbloccare circa 70 milioni di euro di trasferimenti bloccati, senza creare dei precedenti pericolosi in termini di mera riproposizione di atti già bocciati”, commenta Ugo Forello di Oso.