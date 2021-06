Insultò Lamorgese: De Luca condannato a pagare una multa

MESSINA – “Sono stato condannato a pagare una multa di 1.500 euro per l’epiteto con cui ho apostrofato il ministro dell’Interno Lamorgese. Lo rifarei per difendere il mio territorio. Molti ipotizzavano la mia decadenza ma sono rimasti delusi”. Lo ha annunciato, su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

“In seguito con la Lamorgese – ha aggiunto De Luca – ci siamo riappacificati e ho apprezzato molto che non si sia opposta alla legge speciale per il risanamento di Messina. In Italia purtroppo il delitto di lesa maesta’ pesa molto piu’ di altro”. De Luca si rivolse ripetutamente a Lamorgese con un ‘vaffa’ in tv e sui social.

