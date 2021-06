Mancini: “Svizzera? Abbiamo un solo pensiero”

ROMA – L’Italia si prepara alla seconda gara del Girone A. Gli azzurri affronteranno la Svizzera che non è andata oltre l’1-1 contro il Galles.

Il ct azzurro sa bene che una vittoria qualificherebbe i suoi agli Ottavi di finale: “Contro la Svizzera vogliamo vincere, sappiamo che sarà una partita dura e che dipenderà molto da noi. Loro sono una squadra organizzata, fisicamente forte con giocatori molto pericolosi. È al 12° posto del ranking e dunque ora il livello è più alto”

Mancini non sottovaluta i prossimi avversari: “È una squadra ottima, giocano bene perché sono calciatori che sanno quello che devono fare. Hanno un bravo allenatore, esperto: sarà dura”.

L’Italia di domani potrebbe essere per almeno dieci undicesimi uguale a quella dell’esordio, con il solo Florenzi out per infortunio: “Ancora ci sono due allenamenti, però potrebbe essere. Il turnover? È quanto scrivono i giornali, mi sembra che abbiamo giocato solo la prima partita, la strada è ancora lunga. Di Lorenzo sa attaccare, anche Toloi nell’Atalanta porta la palla fino in fondo, non cambierebbe molto”.