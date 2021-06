Musicisti, danzatori e scrittori: l’open day di Viagrande Studios

"C’è un fermento nuovo e più intenso nell'aria: sono stati mesi molto lunghi e difficili per tutti e che ci hanno fatto riflettere su come ripartire"

VIAGRANDE (CT) – Domenica 27 Giugno ritorna l’appuntamento annuale per chi desidera approfondire il proprio percorso di formazione nel campo artistico e coreutico.

Viagrande Studios si rinnova e lo fa richiamando all’appello giovani futuri danzatori, musicisti e scrittoriin cerca della migliore opportunità formativa presente nel territorio. Un’occasione per scoprire una grande realtà europea, confrontarsi con docenti altamente qualificati ed entrare a far parte di una community creativa e professionale. L’evento, completamente gratuito, si rivolge a chi desidera testare il proprio talento, la propria tenacia, ma soprattutto la propria motivazione nel campo artistico di alto livello.

«C’è un fermento nuovo e più intenso nell’aria. Sono stati mesi molto lunghi e difficili per tutti che hanno fatto riflettere su ciò che realmente è importante – spiega la direttrice Claudia Migliori – spingendoci ad un percorso di rinnovamento, incoraggiati e supportati in questo dall’affetto dei nostri allievi e dalle testimonianze dei nostri ex studenti che sono riusciti a distinguersi in tutta Europa per il loro talento e la loro preparazione. Adesso è tempo di impegnarsi in qualcosa in cui si crede realmente e fare delle scelte consapevoli».

Viagrande Studios ha infatti riformulato le aree didattiche e i relativi corsi aggiungendo oltre a Danza e Musica, la scuola di Scrittura e Storytelling: la grande novità del 2022 che sarà presentata durante l’Open Day.

Non solo. In questi mesi ha stretto nuove e importanti partnership, come quella con il Conservatorio Musicale Vincenzo Bellini di Catania che prevede l’interazione tra allievi dell’Area Danza e quelli dei corsi di composizione di musica acustica ed elettronica del Conservatorio, e sono state confermate quelle esistenti e di grande valore, come Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza dove gli allievi hanno la possibilità di assistere agli spettacoli, partecipare agli eventi Open Door ed essere sempre presenti alle tavole rotonde di approfondimento con i coreografi.

L’evento è un’opportunità da non perdere per vivere una giornata all’interno di un ambiente stimolante, conoscere i corsi e fare un tour della struttura che si sviluppa su 9.000 mq ed è dotata di sale studio, aule teoriche, teatro e anfiteatro. Un luogo d’incontro altamente creativo che mira a una formazione artistica specifica e consapevole e che offre numerose opportunità lavorative a danzatori, musicisti e scrittori di domani.

Di seguito, la divisione delle aree didattiche durante l’Open Day.

Danza / avviamento professionale danzatori

Il corso è destinato a tutti i ragazzi a partire dai 14 anni che intendono approfondire lo studio e la conoscenza delle arti coreutiche. Dopo la presentazione del percorso formativo, a cura della direttrice Claudia Migliori, avrà luogo una lezione/audizione per verificare il livello dei candidati.

Musica

Il direttore didattico della musica Giuseppe Finocchiaro e la docente Alba Cosentino spiegheranno i dettagli dell’offerta formativa attraverso una serie di colloqui conoscitivi. Un percorso ideale per chi desidera prepararsi agli esami di ammissione nei Licei Musicali e Conservatori per i corsi di strumento e canto, ma anche per chi vuole approcciarsi per la prima volta allo studio di uno strumento o approfondire e migliorare conoscenze musicali pregresse.

Scrittura

Novità assoluta! Viagrande Studios propone una scuola di scrittura per chi manifesta uno spiccato interesse verso la narrazione, la drammaturgia, la sceneggiatura e il Digital Storytelling e desidera partecipare a un percorso biennale – unico in Sicilia – con una formazione professionale che prevede circa 400 ore di lezioni frontali, webinar, masterclass ed esercitazioni pratiche. La direttrice didattica della scrittura Manuela De Quarto e l’attore e docente Angelo D’Agosta, illustreranno tutte le caratteristiche del corso agli uditori presenti.

Per garantire la sicurezza di tutti, nel rispetto della normativa anti-Covid, è obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected] o chiamare lo 095/7901080 o il 392/2846591.