Nofrio’s Cup: l’Amburgo all’assalto del Barcellona

MARINEO (PA) – Tanta attesa per la terza giornata della Nofrio’s Cup in programma questa sera dalle ore 20.

La giornata sarà aperta dalla sfida Ajax-Milan, con gli olandesi pronti a fare lo sgambetto alla capolista. Alle ore 21 sarà il turno dell’altra capolista Amburgo, che affronterà il Barcellona che vorrebbe consolidare il proprio quarto posto per accedere alle semifinali, ma i tedeschi venderanno cara la pelle perché non vogliono far scappare il Milan, con Pernice che cercherà di mantenere anche la testa della classifica cannonieri, anche grazie al supporto di Totò Roma, ex capitano del Marineo, che sostituirà Oliveri. A chiudere il match tra le ultime due della classifica, cioè Real Madrid e Borussia Dortmund.

In casa Borussia c’è da registrare la sostituzione del capitano Lo Mino, che non ce la fa a recuperare dall’infortunio capitatogli nello scorso turno. Al suo posto i tedeschi hanno inserito in lista Toni Di Peri, che è un vero e proprio pezzo da novanta pronto a lottare per scalare la classifica.

Da registrare anche l’assenza del portiere titolare dell’Ajax, che dovrà fare a meno di Francesco Lisciandrello. Al suo posto ci sarà Claudio Barone, pronto a dire di no a Raineri e compagni.