Palermo, ancora linea verde: i giovani sono già stati blindati

PALERMO – Il Palermo, dopo la conferenza stampa di Filippi e Castagnini in vista del prossimo campionato, comincia a ragionare sulla squadra che affronterà la prossima stagione.

La dirigenza è stata chiara già diverse volte, si dovrà sfoltire l’organico per ridurre il monte ingaggi e in tal senso la partenza di alcuni elementi non sarà ostacolata. Il Ds rosanero è stato anche chiaro si ripartirà dai giovani che sono stati blindati, oltre qualche elemento che ha fatto bene nel campionato scorso.

Tra questi, con tutta probabilità, non ci sarà il capocannoniere dei rosanero Lorenzo Lucca che vorrebbe cimentarsi con le categorie superiori, come giusto che sia vista la giovane età e la voglia di fare una grande carriera.

Della prossima squadra faranno parte altri giovani che in questa stagione, per un motivo o un altro, non hanno potuto dimostrare il loro reale valore e che con una stagione di esperienza in più potrebbero solo migliorare.

Le conferme

La dirigenza punterà sul classe 2000 Masimiliano Doda, che nella stagione da poco conclusa ha dovuto lottare con il Covid e con gli infortuni che non gli hanno lasciato tregua. In difesa saranno confermati anche Peretti e Marong, entrambi classe 2000 e che hanno giocato poco. L’ex Verona ha, che vanta un diritto di ricompra fino al prossimo anno, ha totalizzato solo 794 minuti; il secondo, che ha avuto modo di giocare solo nella parte finale del campionato, ha impressionato per sicurezza quasi da sembrare un veterano della categoria e per il quale nelle prossime settimane ci sarà un adeguamento di contratto.

In avanti blindato il 2001 Andrea Silipo, per il quale la Roma vanta un diritto di riacquisto che scadrà il 30 giugno 2022 per una cifra vicina al mezzo milione di euro. Il baby attaccante con Filippi in panchina ha trovato il suo primo gol da professionista e avuto spazio nelle quattro gare di playoff. Si ripartirà da qui per farlo crescere, con la speranza che possa essere uno dei trascinatori del Palermo del prossimo anno.

A questi giovani, che permetteranno alla squadra di proseguire con una linea verde che nelle ultime due stagioni è stata fondamentale, andranno aggiunti calciatori di esperienza nel campionato di Serie C, che dovranno permettere alla squadra di lottare per la promozione.