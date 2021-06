Palermo, Manconi e Guiebre nel mirino dei rosanero

PALERMO – Terminata la stagione 2020/2021 del campionato di Serie C e dopo l’esclusione dalla fase nazionale dei play off durante il match contro l’Avellino, il Palermo è al lavoro per programmare la prossima stagione. La società capitanata da Dario Mirri ha deciso di confermare il tecnico Giacomo Filippi con la piena fiducia del duo dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Proprio quest’ultimo, insieme all’allenatore, sta iniziando a sondare il terreno in vista della sessione estiva di calciomercato.

Il reparto offensivo potrebbe essere quello su cui apportare diverse modifiche. Secondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, infatti, il direttore sportivo e il mister dei rosanero avrebbero tra le proprie preferenze il profilo di Jacopo Manconi, attaccante di 27 anni dell’Albinoleffe. Inoltre, per la corsia mancina, potrebbe approdare in Sicilia Abdoul Guiebre, esterno di 23 anni del Monopoli.