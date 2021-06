Covid, Razza all’Ars: “Regione credibile, farò tesoro degli errori”

PALERMO – Opposizioni all’attacco all’Ars con la discussione sulla mozione di Pd, M5s e Cento passi ‘Iniziative volte alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della relativa campagna vaccinale in Sicilia’. In aula c’è l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. In avvio di seduta le forti critiche delle opposizioni sull’operato del governo nella gestione dell’emergenza Covid, con il Pd che ha chiesto la presenza in Aula del governatore Nello Musumeci. Interventi duri da parte dei dem Nello Dipasquale, Anthony Barbagallo e Giuseppe Lupo, così come dai pentastellati Nuccio Di Paola, Francesco Cappello e Giorgio Pasqua.

FINE DELLA DIRETTA

17:34 – L’Ars ha respinto la mozione delle opposizioni che contestava la gestione dell’emergenza Covid e della campagna vaccinale in Sicilia.



17: 24 – Razza, infine, fa un breve cenno alla sua vicenda, con le dimissioni e il ritorno all’assessorato alla Salute: “Ho apprezzato molto nelle settimane scorse gli interventi di tutte le forze politiche, quelli di segno positivo e anche quelli di segno fortemente negativo. La credibilità della nostra Regione è molto chiara alle autorità nazionali competenti e il mio dovere è quello di lavorare con maggiore impegno e, se volete, facendo tesoro di alcuni errori”.

17:16 – Razza risponde sula terapia monoclonale: “Nessuno ha mai posto limiti agli ospedali, i registi in questo caso sono sempre stati i medici con le loro scelte”.

17:12 – Prosegue l’intervento di Razza: Il sistema sanitario della Sicilia, nonostante l’emergenza pandemica, ha dimostrato di essere all’altezza”.

17:07 – “Per quanto riguarda altre tipologie di farmaco nell’Isola si è osservato un moto di allontanamento che non è disancorato dai fatti della cronaca”, ancora Razza che ha anche aggiunto: “In un momento specifico in cui i siciliani mostravano una legittima preoccupazione per l’utilizzo di AstraZeneca i fatti di cronaca relativi a quella tipologia di vaccino si erano verificati tutti e cinque in Sicilia”.



16:50 – Inizia l’intervento di Razza: “Sicilia tra le prime regioni per somministrazioni di vaccino Pfizer”, dice.

16::30 – Tra gli interventi più accesi quello del deputato ragusano del Pd Nello Dipasquale: “Il rifiuto del presidente Musumeci di interagire con il parlamento è inaccettabile, ma ancora più grave è l’arroganza con la quale, a distanza di due mesi dall’inchiesta giudiziaria che aveva decapitato i vertici della sanita siciliana, ha deciso di riconfermare alla guida dell’assessorato il dimissionario assessore Razza senza, per altro, riuscire a metterci la faccia venendo a spiegarlo in aula”, ha affermato. “Abbiamo assistito – ancora Dipasquale – a quattro anni di fallimenti della politica sanitaria del governo Musumeci: ospedali senza personale, pronto soccorso senza medici e reparti sguarniti di personale. Per non parlare della cattiva gestione dell’emergenza Covid – ha aggiunto Dipasquale – con malati lasciati nei corridoi privi di diagnosi adeguate, ed a volte rimandati casa pur se ancora positivi al virus, esiti dei tamponi continuamente dispersi, quarantene interminabili, ultimi in una campagna di vaccinazione piena di lacune, portata avanti grazie solo al buon senso degli operatori sanitari. Musumeci riconferma Razza per non mollare la gestione politica, in chiave ‘Diventerà bellissima, di un assessorato cruciale in un momento particolarmente interessante ma i siciliani sapranno giudicare”.