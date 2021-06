Traffico in tilt in viale Regione, zona Oreto nel caos

Lunghe code di auto in ingresso a Palermo nella zona di via Oreto

PALERMO – Lunghe code di auto in ingresso a Palermo nella zona di via Oreto. Lungo viale Regione Siciliana il traffico è andato in tilt sin dalle prime ore del mattino per via del restringimento al ponte Corleone e la deviazione dei mezzi pesanti in via Oreto.

“Mentre l’amministrazione comunale favoleggia di grandi cambiamenti che restano solo sulla carta, la realtà vissuta dai palermitani è ben diversa: lo sanno bene centinaia di automobilisti che questa mattina sono rimasti bloccati nel traffico che ha mandato in tilt via Oreto e la circonvallazione, con pesanti rallentamenti anche in autostrada all’ingresso in città. Una paralisi totale che esaspera i palermitani e che purtroppo non è un caso isolato, ma una triste abitudine. Ecco perché è necessario sospendere la Ztl, così da permettere di decongestionare la circolazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, Dario Chinnici.