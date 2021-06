“Traffico paralizzato, Orlando riferisca all’Ars”

PALERMO – “Passare ore intere imbottigliati nel traffico, letteralmente paralizzato, non è certo il modo per cominciare o finire una giornata. Gli incolonnamenti in via Regione Siciliana e nelle aree limitrofe, a causa dei restringimenti sul ponte Corleone, stanno mettendo a durissima prova la pazienza dei tantissimi automobilisti che quotidianamente sono costretti a percorrere l’area in questione. Bisogna correre subito ai ripari, partendo magari dall’immediata sospensione della Ztl, che consentirebbe al traffico quantomeno di defluire lungo l’asse di via Roma”. Lo afferma la deputata M5S all’Ars Roberta Schillaci, che per affrontare il problema ha chiesto la convocazione di un’audizione all’Ars del sindaco di Palermo, Orlando, dell’assessore comunale alla mobilità, Catania, del dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture e moblità, Bellomo, del dirigente della Protezione civile del Comune di Palermo, Gangi, del presidente de comitato per Palermo, Bissanti e del co-founder di Mobilita Palermo, Di Chiara.