Turista morto in casa a Lipari: Procura dispone l’autopsia

MESSINA – Un turista di 52 anni di Mineo (Catania) è stato trovato morto in una casa che aveva affittato a Marina Corta a Lipari. A dare l’allarme sono stati i suoi due amici che da qualche giorno erano sbarcati alle Eolie per trascorrere un periodo di vacanze. Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La procura di Barcellona PdG ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. (ANSA).