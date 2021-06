Variante inglese, contagi in tribunale: positivi due vaccinati

Un magistrato in servizio alla Procura di Agrigento e una impiegata sono risultate positive alla variante inglese del Covid-19. Il sostituto procuratore risulta peraltro aver già completato con entrambe le dosi il ciclo vaccinale mentre l’impiegata era in attesa della seconda dose. Il Procuratore capo Luigi Patronaggio, sentito il presidente del Tribunale Pietro Maria Falcone, ha disposto questa mattina la sospensione di ogni attività non urgente e differibile. In queste ore si procederà alla sanificazione dei locali.

Nei prossimi giorni l’intero personale – magistrati e amministrativi – si sottoporrà ad un giro di tamponi. Intanto è stato attivato, così come avvenuto nella prima fase della pandemia, lo smartworking per i dipendenti non impegnati in turni esterni o reperibilità. Laddove possibile, spiegano dalla Procura, la partecipazione alle udienze avverrà in modalità telematica seguendo i già noti protocolli utilizzati nel recente passato. Da questo momento sono vietati gli ingressi nei locali del quinto piano del Palazzo di Giustizia ad utenti e avvocati. Questi ultimi potranno utilizzare la modalità telematica per svolgere l’attività. Sono tre, dunque, nel giro di due giorni i contagi accertati al Tribunale di Agrigento. Nelle scorse ore un cancelliere era risultato positivo al tampone un cancelliere dell’ufficio Gip-Gup con conseguente sospensione delle attività.