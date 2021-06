Catania, Torre del Grifo chiuso fino a settembre

CALCIO - SERIE C

Torre del Grifo Village non sarà aperto al pubblico

Mentre il club etneo prosegue la sua corsa nella prgrammazione della prossima stagione, tra iscrizione al campionato, ricapitalizzazione e ingresso di nuovi soci, il centro sportivo di Torre del Grifo rimarrà chiuso fino a settembre. Nonostante gli sforzi compiuti dalla Sigi per preparare al meglio il prossimo campionato di Serie C, la situazione in casa Catania resta comunque calda.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, infatti, sottolinea che il 5 luglio sarà discusso il ricorso sul sequestro conservativo proprio di Torre del Grifo, avanzato dalla Catania Servizi. Questo il motivo per cui almeno fino a settembre i quattro campi del Village, le palestre, le piscine, la spa, il ristorante, l’albergo, il centro medico e tutto il resto presente all’interno della struttura etnea non saranno aperti al pubblico e non potranno supportare economicamente proprio il Catania.