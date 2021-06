In azione la guardia di finanza

MESSINA – Oltre tre chili di hashish sono stati scoperti dalla guardia di finanza di Messina nascosti in uno zainetto a bordo di un pullman di linea proveniente dal nord Italia. Le fiamme gialle hanno arrestato il corriere della droga, D.F. di 39 anni, di origini ragusane. A fiutare la droga, nonostante il cellophane, sono stati i cani Dandy e Haidy, due pastori tedeschi specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti. la droga, una volta venduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre trentamila euro. La sostanza riportava sull’involucro esterno lo stemma Ferrari, a simboleggiare l’elevato standard qualitativo della droga. Il 39enne ora si trova in carcere per traffico di sostanze stupefacenti.