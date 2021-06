Il blitz a casa del mandante dell’omicidio VIDEO

I carabinieri, dopo aver fermato Natalino Nizza per l’omicidio di Enzo Timonieri, hanno perquisito le abitazioni di peritnenza trovando 1,3 chili di marijuana e gr. 140 di hashish, 22 cartucce cal.7,65, nonché la somma in contanti di oltre 29.000 euro detenuti dal Nizza, il quale aveva tentato di disfarsi del denaro lanciandolo dal balcone all’interno di un cortile in stato di abbandono in concomitanza con l’irruzione dei militari.