Judo, finali Nazionali Juniores: argento per la palermitana Leone

ROMA – Si sono svolte a Roma, domenica 13 giugno, le finali Nazionali Juniores di Judo, che ha visto tra le partecipanti la palermitana Miriam Leone.

Per Miriam che è nata nel 2003, quindi la più piccola della categoria 52 kg, nessuna paura. La palermitana ha affrontato avversarie di una certa caratura internazionale, venendo battuta solamente in finale, ma conquistando comunque una prestigiosissima medaglia d’Argento.

Queste sfide sono valse alla giovane atleta l’inserimento al circuito Internazionale (Europei e Mondiali) di quest’anno, ma non solo. A soli 17 anni Miriam riceverà il grado di cintura nera II° dan.

Il prossimo passo sarà la convocazione di luglio per la Coppa Europa in programma a Coimbra il 3 e 4 luglio. Successivamente ci sarà l’impegno per gli europei di judo il 9 e 10 settembre in Lussemburgo. A conclusione del 2021 i Mondiali di judo in programma ad Olbia dal 6 ottobre.

Per la giovane atleta questo è un altro traguardo, che si aggiunge a quello prestigioso raggiunto nel 2020 con il terzo posto alle finali nazionali Junior tenutesi al lido di Ostia.







In alto 1) Miriam con il Maestro Massimo Leone; 2) con la medaglia d’argento al collo; 3) il podio.