Marsala, si cerca di salvare il calcio: si fa avanti l’imprenditore Onorio

MARSALA (TP) – In casa Marsala si lavora per tenere vivo il calcio in città, ma non sembra cosa facile.

L’assessore allo sport Michele Gandolfo ha più volte ribadito che l’Amministrazione cercherà di dare una mano a chi prenderà in gestione il club.

Le speranze, adesso, sembrano essere riposte sull’imprenditore, Vincenzo Onorio, leader nella produzione di prodotti dolciari tipici siciliani, a base di ricotta. Che, scrive “Trileggo.it”, sarebbe interessato a rilevare il club.

A darne notizia è lo stesso assessore Gandolfo che ha dichiarato: “Il tempo stringe e abbiamo cercato di far scoprire le carte per capire chi veramente è interessato a rilanciare il calcio a Marsala. Il signor Onorio – ha dichiarato l’Assessore ai microfoni di “Trileggo.it” – con entusiasmo ci ha prospettato il suo progetto e dato delle buone garanzie. Ci potrebbe essere la possibilità di ripartire dalla serie D, altrimenti dall’Eccellenza a vincere. Nei prossimi giorni vi potrò fornire maggiori dettagli”.



Intanto domani, a San Pietro alle 16, ci sarà un incontro con una delegazione di tifosi assieme ai consiglieri comunali.