Morganella: “Palermo è casa mia, merita di più”

“Palermo è casa mia, ho tanti amici, mio figlio è nato in questa città. Mi sono confrontato con tanti campioni, ho subito alcuni infortuni, ho vissuto di tutto. Ancora oggi mi sento con i tifosi rosanero e quando posso mi piace passare le vacanze a Palermo”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dall’ex terzino del Palermo Michel Morganella, intervenuto ai microfoni del programma su Instagram condotto dalla pagina “Taca la Marca”. L’esterno difensivo svizzero ha poi continuato: “Miccoli dopo la vittoria con la Juventus regalò a tutti i compagni di squadra, anche a chi non era sceso in campo, una penna di valore con incisa la data “04-10-2009” per ricordare quell’indimenticabile successo per 2-0. Stesso discorso per Barreto che dopo la promozione in A ebbe il pensiero di donare a tutti noi un bellissimo orologio. Ho seguito per quello che ho potuto i rosanero, mi sono sentito con alcuni amici che sono in squadra, ho visto la sfida con l’Avellino ed è stato un peccato. Palermo come piazza merita di più, mi piacerebbe un giorno ritornare”.