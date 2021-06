Un filmato ha documentato il momento in cui la funivia precipita, immortalando gli istanti che precedono lo schianto.

Sono immagini agghiaccianti quelle mandate in onda dal Tg3 in esclusiva. Un filmato ha documentato il momento in cui la funivia precipita, immortalando gli istanti che precedono lo schianto. Quattordici persone hanno perso la vita

