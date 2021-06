Musumeci: “Lasciate lavorare il governo”

“Mi sarei preoccupato se il Pd fosse stato morbido”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a Cefalù (Pa), commentando le dichiarazioni all’Ars di ieri di esponenti del Partito democratico che hanno duramente contestato l’assenza del governatore durante la seduta di Sala d’Ercole nel corso della quale si discuteva la mozione contro l’assessorato regionale alla Sanità per la gestione della pandemia. “La cosa che più mi stimola è l’idea che il presidente della Regione sia Superman, per cui quello che non si è fatto in 50 anni, facciamolo fare in tre anni. Immaginate questa Regione abbandonata e depressa per anni. Recuperarla dopo aver rimosso le macerie richiederà tanto tempo. Alcune cose le facciamo nella prima legislatura, altre nella seconda. Dateci il tempo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ai giornalisti, a Cefalù (Pa), a margine della presentazione della collaborazione tra ospedale Giglio e policlinico Gemelli di Roma. “Lasciateci lavorare, dateci la possibilità di pianificare e raggiungere gli obiettivi, senza fare più demagogia – ha aggiunto Musumeci -. Io sono stanco di dire ‘faremo’, ‘realizzeremo’. Ci vedremo quando avremo realizzato quello che è nei nostri programmi. L’importante è che non ci sia pregiudizio, acredine. Lasciate lavorare questo governo della Regione che lentamente sta dando alla Sicilia quello che aspettava da 40 anni”. “Abbiamo come priorità di obiettivo quella di combattere la migrazione passiva, i viaggi della speranza che prima o poi dovranno diventare solo un ricordo. L’alta chirurgia che introduciamo al Giglio di Cefalù, frutto di una convenzione impegnativa, preceduta da un confronto assai serrato, con il Gemelli, ha anche questo obiettivo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della presentazione, a Cefalù, della partnership tra la fondazione policlinico universitario Gemelli Irccs di Roma e la fondazione istituto Giglio di Cefalù. “Possiamo diventare una sanità d’eccellenza in Sicilia – ha aggiunto Musumeci – abbiamo le strutture, abbiamo anche le abilità professionali, serve soltanto una sana programmazione che abbiamo già avviato da un paio d’anni e una delle tappe più importanti della programmazione passa dal Giglio di Cefalù. Sono davvero contento credo che questa sia soltanto una delle tappe che pensiamo di raggiungere in questa legislatura per il dopo ci organizziamo”, ha concluso. Presenti tra gli altri alla presentazione della collaborazione anche il dirigente generale dell’assessorato alla salute Mario La Rocca e il direttore generale dell’azienda Arnas Civico di Palermo Roberto Colletti, il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina e numerosi primi cittadini del comprensorio madonita.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA