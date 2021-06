Nofrio’s Cup: l’Amburgo cede il passo al Barcellona

MARINEO (PA) – Raineri trascina il Milan alla vittoria che, grazie alla sconfitta per 4-3 dell’Amburgo contro il Barcellona, si porta da solo in testa alla Nofrio’s Cup.

In coda si muove pure qualcosa. Il Borussia Dortmund, infatti, mette al tappeto con un 6-10 veramente spettacolare il Real Madrid, adesso ultimo in solitario.

La prima gara tra Ajax e Milan è stata molto combattuta. Gli olandesi non avevano a disposizione il portiere titolare, sostituito in maniera egregia da Barone che si è dimostrato bravo anche con i piedi; favorendo il giro palla della sua squadra. Alla lunga, però, i rossoneri hanno avuto la meglio a causa delle piccole problematiche fisiche accusate dagli avversari e alla tripletta di Raineri, che resta in testa alla classifica cannonieri.

La delusa della giornata è indubbiamente l’Amburgo. I tedeschi speravano di conquistare i tre punti per arrivare allo scontro diretto con il Milan a pari punti e giocarsi il tutto per tutto. Il Barcellona, grazie ad un super Aiello autore di ben quattro reti, che raggiugne quota sette marcature in campionato, è riuscito a regolargli e conquistare i tre punti.

Tra Real Madrid e Borussia Dortmund un match intenso dal primo secondo. Le due squadre avevano voglia di cancellare la quota 0 in quanto a punti conquistati. Alla fine la spuntano i tedeschi che, trascinati dall’esordiente Di Peri, autore di cinque gol, si impongono con un pirotecnico 6-10.

Il prossimo turno vedrà lo scontro diretto tra Milan e Amburgo. I tedeschi avranno, quindi, la possibilità di riscattarsi dopo il passo falso. Alle ore 21 in campo Real Madrid-Ajax, con gli olandesi pronti ad approfittare di un passo falso delle prime due della classe per guadagnare il secondo posto. In chiusura Borussia Dortmund-Barcellona, che rincorrono il quarto posto per guadagnare l’accesso alla fase finale.