Palermo, il ritiro estivo sarà a San Gregorio Magno

PALERMO – Il club rosanero del patron Dario Mirri inizia a programmare la prossima stagione. Dopo una regular season non ad altissimi livelli, almeno per metà campionato, e al termine della fase nazionale dei play off di Serie C che ha visto il Palermo uscire dalla corsa promozione dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Avellino, il club rosanero è ormai proiettato al prossimo campionato da affrontare. La stagione 2021/2022 è alle porte e tra saluti e nuovi arrivi agli ordini del tecnico Giacomo Filippi, bisogna programmare il ritiro estivo pre campionato.

Dopo gli ultimi due anni passati in Sicilia a Petralia Sottana, per preparare la squadra rosanero alla terza divisione italiana quest’anno il numero uno del club siciliano ha deciso di spostarsi fuori dall’isola. Così come riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, la sede del prossimo ritiro sarà San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. La squadra avrà a disposizione un terreno di gioco in erba naturale con annessa palestra e una struttura alberghiera vicina all’impianto sportivo.

In merito alle date di partenza c’è ancora qualche dubbio su quando iniziare la preparazione atletica. A metà del mese di luglio i convocati effettueranno in città alcuni test fisici per raggiungere subito dopo la sede del ritiro campano che potrebbe avere la durata di due o tre settimane.