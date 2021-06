Piantagione di marijuana indoor in una villetta, un arresto

SIRACUSA – Una coltivazione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri nell’abitazione di un 42enne di Lentini, in provincia di Siracusa. L’uomo aveva affittato una villetta nella zona di ‘Costa Saracena’ da circa cinque mesi e l’aveva trasformata in una vera e propria serra indoor. I militari hanno sorpreso il 42enne mentre si stava occupando della piantagione. Scoperti anche 130 vasi con piante di marijuana in fase di maturazione, un sacco con le foglie già essiccate, bidoni di fertilizzanti e un sofisticato impianto di ventilazione, illuminazione e irrigazione. le apparecchiature, inoltre, erano allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica. L’uomo dovrà rispondere di coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica.

