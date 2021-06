Schianto in viale Milazzo: giovane rischia di essere decapitato

CALTAGIRONE – Corsa in auto in pieno viale Mario Milazzo. Giovane vivo per miracolo.

Scorribande notturne, corse e irresponsabilità stanno contraddistinguendo le prime settimane di parziale riapertura dopo le restrizioni dei mesi passati.

La pazza gioia però cede il passo sempre più spesso alla follia. Nella notte si è verificato ennesimo incidente stradale che poteva costare caro ad uno degli occupanti dell’autovettura.

Le immagini dello schianto ritraggono l’istante in cui l’auto arriva a tutta velocità contro un palo dell’illuminazione pubblica. Seduto sul finestrino dello sportello un giovane rischia, come si vede dalle immagini, di essere decapitato dal palo che dopo l’impatto cade rovinosamente sull’auto.

A rilevare l’incidente la Polizia di Stato di Caltagirone che ha avviato ulteriori indagini per comprendere le ragioni del sinistro.