Sudano: “Bene nomina commissari per realizzare Metro e tratta SS 284”

CATANIA – “Non posso che esprimere la mia soddisfazione per le nomine dei commissari delle opere di realizzazione della Metropolitana di Catania e del tratto della SS 284 “Occidentale Etnea” Adrano -Paternò, decise dal ministro Enrico Giovannini. Grazie al lavoro che abbiamo fatto con i miei colleghi di gruppo in Commissione Trasporti, possiamo finalmente sbloccare ed accelerare le procedure di questi lavori che riguardano infrastrutture fondamentali per tutta la provincia di Catania”. Lo afferma la senatrice di Italia Viva, Valeria Sudano.