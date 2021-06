Catania, due calciatori fanno gola: il club non vuole cederli

Maurizio Pellegrino, direttore dell'area tecnica, vuole costruire una squadra che lotti per la promozione

CATANIA – Mentre parte della dirigenza del Catania pensa all’iscrizione per il prossimo campionato, chi si occupa della gestione sportiva lavora per iniziare a pensare alla squadra del prossimo anno. Squadra, però, che potrebbe non vedere il centravanti Sarao tra i protagonisti.

Il trentunenne interessa, e anche molto, al Catanzaro che l’ha già cercato la scorsa estate. In lizza c’è anche il Piacenza che potrebbe mettere sul piatto un’offerta vantaggiosa per il calciatore. Il Catania, dal canto suo, l’ha blindato ma il contratto dell’attaccante scadrà nel 2022.

Tra i calciatori che fanno gola c’è anche il difensore Silvestri. Sulle sue tracce c’è da registrare l’interesse della Spal e del Pescara. Questa trattativa, però, non dovrebbe decollare perché lo stesso calciatore si è detto pronto a rimanere ai piedi dell’Etna.