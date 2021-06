Catania, sabato la conferenza stampa di Ferraù

Sabato 19 giugno alle ore 10.00 in sala congressi, a Torre del Grifo, il presidente della Sport Investment Group Italia Giovanni Ferraù terrà una conferenza stampa relativa al momento del Calcio Catania e all’iniziativa “Uniti per il Catania”.

In data odierna, infatti, il club etneo aveva diramato una nota ufficiale tramite il proprio sito dove si “invitavano tutte le persone che nutrono un sincero affetto per il Calcio Catania ad effettuare un versamento, libero nella misura, destinato a garantire alla società la forza necessaria in tempi brevissimi. Qualora la somma corrisposta non fosse utilizzata, Sport Investment Group Italia provvederà al rimborso integrale della stessa”.

Nella giornata di sabato, dunque, la Sigi chiarirà ogni dubbio in merito alla situazione attuale della squadra siciliana. Le ultime notizie che hanno riguardato la società rossazzurra, a tal proposito, orbitavano attorno alla ricapitalizzazione del club, all’ingresso di nuovi soci e all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.