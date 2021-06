Covid, via le mascherine da metà luglio: il governo ci pensa

In Francia la misura è già in vigore. Da domani Italia quasi tutta in zona bianca

ROMA – Addio all’obbligo di mascherine all’aperto da metà luglio. L’ipotesi è al vaglio del governo Draghi che punta ad aggiungere un altro mattoncino verso il ritorno alla normalità. L’idea di dire addio alle mascherine all’aperto è un cavallo di battaglia della Lega, il cui leader Matteo Salvini annuncia che chiederà a Draghi di consentire di togliere le mascherine. “Ne parlerò con Draghi, sarà una nostra proposta sicuramente. Se tutta Europa sta andando in questa direzione, anche in realtà messe meno bene di noi, dobbiamo considerare anche noi questa opportunità – ha detto Salvini a ‘Radio anch’io’, in onda su Rai Radio 1 -.

Intanto da domani l’Italia sarà quasi tutta in zona bianca. “Ma serve ancora grandissima attenzione”, avverte Speranza. Attesa la firma del dpcm sul green pass. Divide l’ipotesi di proroga dello stato d’emergenza, che scade a fine luglio: Salvini e Meloni contrari, mentre Gelmini mette in guardia sulla variante Delta. Altri 52 intanto i morti con Covid; la positività nazionale resta allo 0,6%. L’Aifa rassicura sulle seconde dosi vaccinali eterologhe. Il tedesco CureVac efficace al 47%. In Francia niente più mascherine all’aperto.