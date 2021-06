Covid, vigili urbani e polizia interrompono la festa in una villa

CATANIA. La Polizia municipale di Catania, nell’ambito di controlli sul rispetto della norme anti Covid-19, assieme ad agenti della Questura, è intervenuta in una villa di via Santa Sofia per interrompere una festa organizzata da privati. Sanzionati il proprietario dell’immobile e un invitato privo di mascherina protettiva. In via Pacini le pattuglie della Polizia annonaria hanno eseguito la chiusura di un esercizio di prodotti alimentari perché il titolare era senza mascherina. L’attività è stata chiusa per 5 giorni. Nel prosieguo della propria attività di servizio, sempre in via Pacini, ispettori della Polizia Commerciale hanno sottoposto a controllo amministrativo altre due attività commerciali, elevando un verbale di 3.000 euro a ciascuno dei due titolari perché risultati sprovvisti di Scia per la vendita di prodotti alimentari. In via Gemmellaro, sono stati verbalizzati con 400 euro due pedoni che non indossavano la mascherina protettiva. In piazza San Francesco, è stato verbalizzato un parcheggiatore abusivo che oltre a violare le norme del codice della strada, contravveniva la normativa Covid omettendo di utilizzare la mascherina. Per questo motivo, sono stati elevati nei suoi confronti verbali per 1.132 euro.



Sul fronte dei controlli amministrativi alle attività commerciali, la Polizia annonaria, con l’ausilio di due equipaggi dei varabinieri, ha effettuato un controllo nei confronti di una macelleria di via Gesualdo Clementi perché la titolare aveva occupato 20 metri quadrati di suolo pubblico con cartelloni, tavoli, sedie e vetrinette espositive. I materiali e gli arredi che occupavano abusivamente il suolo pubblico sono stati sequestrati. In via Zappalà Gemelli, il titolare di un Bed & Breakfast è stato verbalizzato con una multa di 1.032,00 euro perché esercitava la propria attività senza aver presentato la Scia amministrativa. In corso Italia, via della Collegiata, viale della Libertà e in via Vittorio Emanuele sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, ognuno con un verbale di 173 euro, quattro esercenti che avevano invaso, con merci e arredi vari, la zona antistante la propria attività commerciale. E’ stato anche disposto l’immediato ripristino dello stato dei luoghi. Infine, in materia di commercio itinerante su area pubblica, è stato sanzionato un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli in piazza Bonadies sprovvisto di autorizzazione amministrativa al commercio, dei requisiti professionali e della concessione di suolo pubblico, motivo per il quale sono stati elevati verbali dell’importo complessivo di. 3.579 euro, con sequestro della merce che è stata poi devoluta in beneficenza. Il venditore ambulante è stato anche sanzionato con un verbale di 400 euro perché all’atto del controllo ometteva di indossare la mascherina protettiva.