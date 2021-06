Elezioni comunali, Salvini: “Noi con candidati civici ovunque”

ROMA – Il centrodestra punta sui candidati civici ovunque, alle prossime elezioni amministrative perché “abbiamo fatto la scelta di aprire, mentre il Pd recupera ex ministri, ex parlamentari, ex, ex.. Noi abbiamo scelto imprenditori, avvocati, medici, liberi professionisti. L’ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Radio anch’io’ in onda su Rai Radio 1. E ha aggiunto: “Su Milano e Bologna ci sono non una, ma 4-5 disponibilità. Entro la settimana prossima chiudiamo e ovunque il centrodestra va unito con una squadra. Pd e 5 Stelle vanno in ordine sparso dappertutto”.