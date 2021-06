Favoreggiamento a Cosa Nostra: un arresto

L'uomo era finito in manette nell'ambito dell'operazione denominata "Ermes 2"

MAZARA DEL VALLO – I carabinieri hanno arrestato Angelo Castelli, 76 anni, di Mazara del Vallo, nel Trapanese. L’uomo, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Palermo – Ufficio esecuzioni penali, era finito in manette nell’ambito dell’operazione denominata “Ermes 2” con l’accusa di favoreggiamento a Cosa nostra di Mazara del Vallo e Castelvetrano, in quanto indicato come uomo di fiducia di Vito Gongola e proprietario dell’autolavaggio dove si sarebbero svolti importanti summit mafiosi. L’impianto accusatorio nei suoi confronti e’ stato confermato anche nel corso del processo penale che ne e’ scaturito e che si e’ concluso con sentenza di condanna a suo carico. L’arrestato, al termine delle formalita’ di rito, e’ stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli ” di Trapani dove dovra’ espiare la pena di 2 anni di reclusione.

(ITALPRESS).