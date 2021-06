Mancini: “Tutto può succedere”

ROMA – Nella serata di ieri l’Italia, nella seconda giornata dell’Europeo, si è imposta per 3-0 contro la Svizzera. La vittoria ha garantito alla squadra azzurra guidata da Mancini il passaggio del turno agli ottavi di finale con un turno di anticipo.

Al termine del match il Ct azzurro è intervenuto in conferenza stampa: “Sono tutte difficili le partite. Alcune possono sembrare più semplici, massoni sempre da giocare e vincere. Ho avuto giocatori bravi, ai quali piace giocare a calcio, divertirsi, prendersi anche dei rischi ed è la base nella partita di calcio. Chi va in campo sono i giocatori, siamo tutti insieme, fino ad oggi i ragazzi sono bravi ma la strada è lunga”.

La serata di ieri è stata difficile per via del caldo: “A fine gara c’era qualche giocatore stanco alla fine, vediamo come saranno le condizioni e poi valutiamo”.

Mancini esalta il gol di Locatelli che ha sbloccato la sfida: “Sono stati bravissimi, vogliamo attaccare con tutti i giocatori, anche coi centrocampisti ma è stato un gol straordinario“.

“Avversrie? Ci sono campioni del Mondo, europee, nazionali che sono più avanti ma tutto può succedere”.