Meta Catania, la Came Dosson vince 2-1 il primo match

Termina gara 1 nella Final Four tra Meta Catania e Came Dosson

Si è svolta con calcio d’inizio alle 17.30, al Pala Nino Pizza di Pesaro, la prima gara per il Meta Catania contro la Came Dosson, sfida valida per la Final Four del futsal italiano. ll primo incontro dei due in programma contro il club della provincia di Treviso ha visto i siciliani uscire sconfitti dal campo con il risultato finale di 2-1.

Gara equilibrata tra le due compagini che ha permesso alla Came Dosson di sfruttare alcuni episodi favorevoli con forza e cinismo. Il club etneo riesce a reagire pareggiando la situazione di svantaggio con Messina e sfiorando più volte il secondo gol. Nella giornata di domani verdetto definitivo con gara 2 dove i rossazzurri, per accedere alla finale, dovranno vincere con due gol di scarto. Di seguito, il tabellino dell’incontro.

CAME DOSSON-META CATANIA BRICOCITY 2-1 (1-1 p.t.)



CAME DOSSON: Pietrangelo, Vieira, Bertoni, Grippi, Espindola, Belsito, Bacchin, Azzoni, Dener, Ugherani, Juan Fran, Schiochet, Ronzani, Ditano. All.: Rocha

META CATANIA BRICOCITY: Mambella, Rossetti, Baldasso, Josiko, C. Musumeci, Messina, Silvestri, Kuraja, L. Musumeci, Suton, Baisel, Biagianti, Rinaudo, Dovara. All.: Samperi

MARCATORI: 10’19” p.t. Grippi (C), 18’34” Messina (M), 7’37” s.t. Schiochet (C)

AMMONITI: Juan Fran (C), Espindola (C), Messina (M), Biagianti (M), Rossetti (M)

ESPULSI: al 7’36” del s.t. Mambella (M)

ARBITRI: Luigi Alessi (Taurianova), Riccardo Davì (Bologna) CRONO: Fabiano Maragno (Bologna).