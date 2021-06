Omicidio stradale: 21enne condannato a sei anni

Il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato a sei anni di reclusione Francesco Cavarra, 21 anni, di Pachino, nel Siracusano, per omicidio stradale. Come ricostruito dall’accusa, nel dicembre del 2018 il giovane, al volante della sua auto, si schiantò contro un muro sulla strada provinciale 26 tra Noto e Pachino. In auto c’erano Nino Malandrino, pachinese, di 19 anni e portiere del Rosolini calcio, che morì nell’impatto, ed un altro amico, che riuscì a salvarsi. Gli accertamenti delle forze dell’ordine dimostrarono che il 21enne aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.