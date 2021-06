Palermo, lotta a due per rinforzare l’attacco

Il Ds rosanero Renzo Castagnini vaglia due profili esperti per rinforzare la squadra

PALERMO – Il Palermo lavora alacremente per costruire la squadra del prossimo anno. La dirigenza ha già stabilito il luogo e la data del ritiro precampionato, che non svolto a Petralia Sottana.

Adesso è tempo di pensare alla costruzione della squadra del prossimo anno perché non si può arrivare in ritiro con pochi elementi o con diversi calciatori che dovranno lasciare il club. Le idee del club sono quelle di rinforzare assolutamente l’attacco perché la quasi certa partenza di Lucca e il ritorno al Torino di Rauti hanno lascito dei vuoti da colmare.

Per il prossimo campionato il club non punterà nuovamente su un giovane inesperto, ma sembra aver cambiato rotta e potrebbe cercare di prendere un calciatore navigato ed esperto per la categoria.

Per questo motivo nella lista dei dirigenti c’è il trentaquattrenne Alessandro Marotta, che a gennaio sposò il progetto Juve Stabia con la quale ha giocato 17 partite condite da 13 reti. Il calciatore ha già fatto sapere al club campano di voler cambiare aria, ma ha un contratto in scadenza nel 2023 e dovranno arrivare delle offerte congrue per poter avallare la sua cessione.

L’altro nome nel taccuino di Castagnini è quello di Jacopo Mancini, che rispetto a Marotta è un po’ più giovane avendo solo ventisette anni. Manconi ha guidato l’attacco dell’Albinoleffe in questa stagione concludendo con il titolo di capocannoniere del girone B della Serie C. Questi gol e qualche anno di carriera davanti hanno fatto drizzare le orecchie di parecchi club di Serie B e battere la loro concorrenza non sarà cosa semplice.