Rinaudo: “Ottenuto risultati importanti con le giovanili del Palermo”

“Ci sono ragazzi in gamba, che sono cresciuti tanto sotto il profilo mentale e meritano un’attenzione particolare”

PALERMO – Il Palermo due anni fa è ripartito da zero. Non c’era una squadra e non c’erano nemmeno i giovani del settore giovanile. Settore che è stato ricostruito da Rinaudo e Argento.

“Se consideriamo da quando è nato il progetto Palermo, ricordo che all’inizio non avevamo neanche una sede allo stadio per fare riunioni e programmare – ricorda l’ex difensore ai microfoni di “TMW” -. Ora ci ritroviamo ad avere qualche ragazzo di cui tutti parlano. Abbiamo ottenuto risultati importanti con poco”.

“Ci sono ragazzi in gamba, che sono cresciuti tanto sotto il profilo mentale e meritano un’attenzione particolare. Sicuramente abbiamo un gruppo che è cresciuto tanto. Con la società ci incontreremo per programmare il prossimo futuro”.