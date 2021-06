Sgomberati i beni confiscati a Palagonia

PALAGONIA. A Palagonia è stato portato a termine lo sgombero dei beni confiscati a Paolo Salvatore Sangiorgi: un appartamento e garage nel centro del paese un agrumeto in contrada Coda Volpe. Lo rende noto la Prefettura di Catania. Lo sgombero, pianificato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato eseguito da un contingente interforze con il contributo dell’amministrazione comunale, tenuto conto che l’ordinanza di confisca adottata dal Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è definitiva e sono ormai decorsi tutti termini per il rilascio volontario dei beni. Questi ultimi, ripristinate le condizioni di legalità, sono ritornati nella disponibilità dell’Agenzia e avranno la possibilità di essere destinati per i fini previsti dalle normativa in materia.