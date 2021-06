RIBERA (AGRIGENTO) – Tenta di uccidere la moglie con un coltello da cucina e con la stessa arma prova a togliersi la vita con un taglio alla gola. E’ successo a Ribera, nell’Agrigentino, dove una lite tra due giovani sposi è finita nel sangue. Il bilancio è di due feriti: la donna, una trentasettenne del posto, è ricoverata all’ospedale di Sciacca. L’uomo – M.V., 40 anni – si trova invece in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo dove è stato trasferito d’urgenza con un elicottero giunto nel pomeriggio nei pressi di contrada Ciaccio Montalto.

Alla base del tentato omicidio-suicidio, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe un matrimonio in crisi e una separazione ormai imminente. Al culmine dell’ennesima lite l’uomo avrebbe impugnato un coltello da cucina sferrando alcuni fendenti all’indirizzo della moglie che però, sebbene ferita, sarebbe riuscita a scappare dall’abitazione correndo in strada. Poi il tentativo di suicidio con un taglio alla gola. A chiamare il personale sanitario e i carabinieri alcuni residenti della zona.

Sul posto anche un elisoccorso con il trasferimento d’urgenza del quarantenne all’ospedale Civico di Palermo dove adesso si trova ricoverato in prognosi riservata. La donna, invece, è stata portata all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ma non è in pericolo di vita. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza – coordinate dalla Procura di Sciacca – per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA