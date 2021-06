Tentato furto alla Mary Poppins: “Siamo bersaglio da mesi”

CATANIA – Un tentativo di furto alla Mary Poppins, l’istituto educativo e assistenziale di Librino.Il raid è avvenuto nella tarda serata di domenica scorsa. I ladri hanno tentato di sfondare la porta d’ingresso della struttura per portare via attrezzature scolastiche come i pc, gli schermi e le attrezzature della palestra situata all’interno della struttura di viale Castagnola. Alla fine danni alla porta, ma nessuna refurtiva. L’amarezza però resta.

Anna Pennisi è il presidente del Mary Poppin’s e dell’associazione ONLUS Primavera che gestisce le attività dell’istituto educativo e assistenziale. “Sono profondamente amareggiata – dice – per l’ennesimo tentativo d’intrusione e vandalismo che l’Associazione Primavera, Istituto Mary Poppins subisce da mesi. Stamani e domenica abbiamo trovato vetri e porte rotte dell’Istituto. Tutto ciò nonostante anni di duro lavoro nel quartiere e l’aiuto morale e materiale fornito alle famiglie dei bambini assistiti, soprattutto in questo periodo di pandemia”.

Nei mesi scorsi altre associazioni che operano nel quartiere sono state prese di mira con atti vandalici e furti. È stato bruciato il pulmino e razziata la biblioteca dell’associazione ONLUS I Briganti di Librino, dopo qualche è stata la volta della Misericordia di Librino, a pochi metri dalla Mary Poppin’s.

“Per quanto accade occorre che le Istituzioni potenzino i servizi educativi e di recupero sul territorio; partendo dai minori per finire alle famiglie – conclude Pennisi – così emerge solo quello che di peggio c’è a Librino e non la parte onesta che ha bisogno di aiuto per avere pari opportunità con l’altra parte della città”.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.