“Sangue sulle autostrade siciliane: revocare la concessione al Cas”

“E’ un bollettino sanguinoso quello che anche questa settimana arriva dalle autostrade siciliane. Un triste copione che si ripete, purtroppo, da troppo tempo: gli incidenti mortali di questi giorni sulla Palermo-Messina e sulla Messina-Catania non rappresentano certo un fulmine a ciel sereno. In attesa che vengano fatti i doverosi accertamenti sull’accaduto dei sinistri, si ripropone però con prepotenza il tema del pessimo stato in cui versa la rete viaria sotto il controllo del Cas, il Consorzio per le Autostrade Siciliane. Come M5s, ribadiamo al ministro Giovannini che l’unica via è provvedere subito la revoca della concessione”. Così in una nota la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5s)