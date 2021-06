Vaccini, in Sicilia arrivano 57.100 dosi

Ecco come saranno suddivise tra le varie province.

Proseguono le forniture di vaccini anti-Covid in Sicilia in consegna da parte di Sda, il corriere espresso di Poste Italiane. Gli speciali furgoni hanno recapitato in queste ore 27.900 fiale del vaccino Astrazeneca nelle farmacie ospedaliere dell’Isola. Domenica prossima si aggiungeranno 21.500 dosi del tipo Moderna e 7.700 Janssen di Johnson & Johnson.

I vaccini, per un totale di 57.100, sono destinati ai seguenti centri siciliani: Enna (1.400 AstraZeneca, 1.000 Moderna, 400 Janssen), Palermo (rispettivamente 10.600, 9.100 e 3.000), Erice (3.700, 2.700 e1.000), Siracusa (3.400, 2.500 e 900), Ragusa (2.800, 2.000 e 800), Agrigento (3.700, 2.700 e 1.000) e Caltanissetta (2.300, 1.500 e 600)