Atletica, il palermitano Meli vince i 400m al Meeting di Nembro

L'atleta avanza una candidatura per la maglia azzurra in vista dei campionati Europei Under 23

Arriva una splendida notizia dalla Lombardia. Il talento palermitano, classe 2001, del Cus Palermo, Riccardo Meli, vince i 400 nel corso del Meeting di Nembro e grazie al crono, 47.00, centra il Minimo per i Campionati Europei Under 23 (8-11 luglio prossimo, Tallin, Estonia).

La prestazione permette a Riccardo di avanzare una serie candidatura per una maglia azzurra in terra estone, sia per la 4×400 che per i 400. Se per la staffetta le chance sono già molto alte, per la prova individuale sarà lo staff azzurro a decidere. Fortunatamente per la nostra Atletica i talenti non mancano, Riccardo è tra questi e al momento sembra esserci un ballottaggio con Moscardi, ragazzo altrettanto promettente che correrà domani, prima della sfida diretta agli Italiani Assoluti, della settimana prossima, a Rovereto. Sarà una bellissima (e sana) sfida.

Tornando alla cronaca odierna, la prova è stata molto convincente, per qualità della corsa, passo, velocità e gestione. I 199cm del talento cussino sono un caso molto raro nel mondo della Velocità e ciò, col passare del tempo, diventa sempre più un suo punto forte. Basti immaginare, anche per i meno tecnici, quanto può essere ampia nel lanciato la falcata di un ragazzo di 2m rispetto ad un coetaneo di 1.75. Un aspetto sul quale lavora e lavorerà molto il tecnico Velocità Cus Palermo, Francesco Siracusa, che ai microfoni della società giallorossonera si dice “molto soddisfatto, sia per la gara, che per l’approccio“.

Riccardo Meli, ai microfoni Cuspalermo.it, commenta così questo splendido 47.00: “sono contentissimo perchè migliorare il 47″20 di Grosseto, che per me è la migliore pista d’Italia, non era per nulla facile. Felice perchè vale come minimo per gli Europei under 23 e posso essere preso in considerazione. Sono convinto che il prossimo weekend a Rovereto potrò fare una bella maga e magari puntare a migliorare il personale di 46.78“.