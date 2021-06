Eriksen l’operazione è andata bene: dopo i controlli si deciderà il futuro

Il futuro da calciatore per Christian Eriksen, in particolar modo in Italia, adesso è a rischio, ma non è escluso che possa tornare a calcare i campo di calcio. Il calciatore danese, che sabato scorso ha avuto un malore in campo, nella giornata di ieri è stato operato e gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

L’intervenuto è andato bene, senza nessuna complicazione, ma potrebbe cambiare per sempre la vita del calciatore. Questo defibrillatore, in caso di necessità, entra in azione e regolarizza l’aritmia cardiaca. Ora Eriksen verrà dimesso dall’ospedale e per qualche settimana condurrà la sua vita, poi tornerà in ospedale per qualche controllo e in quel caso si potrà capire se questo “compagno di viaggio” sarà permanete o temporaneo.

Se dovesse essere temporaneo potrà tornare a giocare. In caso fosse permanete per lui la carriera da calciatore, almeno in Italia, sarà interrotta perché le regole italiane non permettono di giocare in queste condizioni. Non tutti, però, lo vietano. Paesi come Olanda ed Inghilterra danno la possibilità di giocare con il defibrillatore sottocutaneo. L’olandese Blind, infatti, gioca a calcio con questo defibrillatore e ieri era in campo nel match contro l’Austria.

Se, come si spera, il problema si potrà risolvere e, quindi, togliere il defibrillatore l’Inter farà ripetere tutte le visite mediche al calciatore e, solo dopo, si dovrà lavorare per ottenere l’idoneità sportiva e l’iter si prospetta molto lungo, con una commissione medica nominata ad hoc che dovrà prendersi tutte le responsabilità.