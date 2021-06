Il Comune di Parma assume 6 istruttori amministrativi

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda il comune di Parma.

Il comune di Parma ha indetto una selezione pubblica, per esami, al fine di assumere n.6 istruttori amministrativi per il settore servizi al cittadino, Cat. Giur. D, con contratto di formazione e di lavoro della durata di dodici mesi.

Prendendo nota del bando di concorso, i candidati interessati, per accedere alla selezione pubblica, dovranno essere in possesso di requisiti specifici. Tra questi si evidenzia: il possesso della cittadinanza italiana; il possesso di un’età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 32 non compiuti; il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado della durata quinquennale; il godimento dei diritti civili e politici; l’idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego; l’assenza di condanne e di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso le pubbliche amministrazioni; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare; conoscenza della lingua inglese e dei programmi informatici.

I candidati in possesso dei requisiti sopracitati dovranno, pena l’esclusione, compilare la domanda di partecipazione alla selezione che dovrà essere redatta, in via telematica, utilizzando unicamente il modulo online, reso disponibile sul sito istituzione del comune di Parma, sezione “Atti e Bandi/ Bandi di concorso/ Bandi di concorso attivi, entrando nella specifica sezione denominata “avviso di selezione per n.6 istruttori amministrativi – contratto formazione e lavoro”.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro, e non oltre, il 4 luglio 2021. Per tutti gli approfondimenti circa le prove d'esame, i requisiti, le modalità d'esame e i criteri generali di valutazione si consiglia di prendere visione il bando di concorso.

