Per qualcuno il professore Andrea Crisanti è semplicemente un ‘eretico’, una ‘Cassandra’. Ma chi ha letto qualcosa dei classici sa che, purtroppo, Cassandra ci azzeccava sempre. Per altri è semplicemente uno scienziato coraggioso, che non ha paura di risalire la corrente, quando è necessario. Ecco un’intervista rilasciata all’Huffington Post. Qui si può leggerla integralmente, oltre il nostro sunto.

“Pandemia non controllata”

Domanda di Stefano Baldolini: “Ed era inevitabile che si scendesse così tanto sul numero dei tamponi? Effettivamente si stima un calo del 30% in 5 settimane”. La riposta: “Non penso che fosse inevitabile, l’Inghilterra per esempio li ha aumentati. Ma qui da noi è un problema culturale. In Italia è mancata sin dall’inizio una strategia per farli, si è lasciato tutto all’improvvisazione. Con il diminuire dei numeri dei casi i tamponi sarebbero dovuti aumentare non diminuire. E questo è quello che si dovrebbe fare ora, applicando un paradigma diverso. Finché non si capisce che si deve fare qualcosa di simile a quello che hanno fatto nel Sud Est asiatico l’epidemia non si controllerà. E la nazione che in questo momento è più vicina a quel modello è l’Inghilterra”.

AstraZeneca e i vaccini

Non può mancare il passaggio sui vaccini: “Astrazeneca è un vaccino efficace e sicuro. In alcune circostanze, un caso su un milione può causare una reazione grave e mortale. Però le posso assicurare che un vaccino di questo tipo viene considerato sicuro. Noi in passato ci siamo fatti quello contro la polio che, in un caso su cinquecentomila, causava la polmonite. Ce lo siamo fatti tutti. Il problema di Astrazeneca è che oggi abbiamo il lusso di avere altri vaccini che questa complicazione non ce l’hanno. Quindi in via precauzionale in determinati casi è giusto che si usino le alternative. Ed è questa la ragione per cui non si devono fare i Vax-Day con Astrazeneca per i 18enni”.

Ottimisti o pessimisti?

“Basta con questa divisione tra ottimisti e pessimisti che è una manipolazione politica perché dà una collocazione negativa ai cosiddetti pessimisti e viceversa – dice il professore -. Ma qui non si tratta di essere pessimisti o ottimisti, ma imprudenti o prudenti. Ma scusi, se lei vede uno che va in motocicletta a 250 all’ora e pensa ‘questo si ammazza’, ma che lei è pessimista?”. Una domanda su cui riflettere.