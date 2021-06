Meta Catania vola in finale, battuta 5-3 la Came Dosson

La Meta Catania sogna e va in Finale Scudetto

Si è giocata nella giornata di ieri gara 1 della semifinale della Final Fourfi Futsal tra Meta Catania e Came Dosson: il primo incontro dei due in programma contro il club della provincia di Treviso ha visto i siciliani uscire sconfitti dal campo con il risultato finale di 2-1.

Oggi, però, il sogno per il club etneo si è avverato. I rossazzurri, infatti, battono la Came Dosson con il risultato finale di 5-3 in gara 2 e ribaltano la sconfitta della gara di ieri. Una favola pazzesca e una Finale Scudetto conquistata dopo una partita giocata con agonismo e intensità da entrambe le compagini.

Devastante la partenza della Meta Catania con un parziale di 4-0 grazie ai gol di Musumeci, Baisel, Venancio e un autogol degli avversari. Poi il ritorno della Came Dosson, che con il libero di movimento ha recuperto la situazione di svantaggio fino al risultato di 4-3, portando così la sfida ai supplementari. Il momento decisivo dell’incontro arriva con l’espulsione del portiere della Came Dosson e con il gol di Josiko che ha portato gli etnei al doppio vantaggio decisivo. La Meta Catania raggiunge così la Finale Scudetto.