Morto Giampiero Boniperti, una vita per la Juventus

TORINO – E’ morto nella notte, a Torino, per una insufficienza cardiaca Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, di cui è stato una bandiera prima come calciatore e poi come dirigente. La notizia è stata comunicata dalla famiglia all’Ansa. Boniperti, che negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere della famiglia.

Da giocatore della Juventus ha vinto cinque scudetti, nei vent’anni di presidenza ha messo in bacheca tutti i trofei esistenti, in Italia e nel mondo. Nel club bianconero era arrivato a 17 anni. Ne è uscito 48 anni dopo, quando ha lasciato la presidenza effettiva della Juventus. E’ stato presidente dal ’71 al ’90 e poi, quando fu richiamato dalla famiglia Agnelli, amministratore delegato dal ’91 al ’94. Dal 2006 era presidente onorario.