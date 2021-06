Palermo, Santana allenatore del settore giovanile: c’è l’ufficialità

PALERMO – Dopo una vita passata a calcare i campi di calcio Mario Alberto Santana ha deciso di ritirarsi. Il calciatore argentino, che a dicembre compirà quarant’anni, non giocherà più a calcio. Adesso è tempo di passare dall’altro lato e intraprendere la carriera da allenatore.

La carriera di Mario è stata ricca di soddisfazioni. Per l’argentino le presenze in Europa sono state ben 501 con indosso la maglia del Venezia, Palermo, Chievo Verona, Fiorentina, Napoli, Cesena, Torino, Genoa, Olhanense, Frosinone, Pro Patria e nuovamente Palermo.

In più un posto nella storia del Palermo perché con il gol siglato nel derby contro il Catania è l’unico calciatore ad aver realizzato una marcature in quattro categorie diverse con i rosanero.

A dare comunicazione del ritiro del calciatore è la stessa società che scrive: “Mario Alberto Santana prosegue il suo rapporto con il Palermo FC ed entra a far parte del team di allenatori del settore giovanile. Accogliendo le istanze del “capitano”, il Presidente, l’Amministratore Delegato e tutta la famiglia rosanero gli danno il benvenuto nell’area tecnica della Società. Nei prossimi giorni Santana interverrà in una conferenza stampa, per commentare l’inizio del nuovo percorso e rispondere alle domande dei giornalisti”.