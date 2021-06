Salvini: “I ‘termoutilizzatori’ in Sicilia ottima notizia”

ROMA – “La Regione Sicilia, dopo le insistenze della Lega a partire dal nostro Nino Minardo, sblocca le pratiche per realizzare fino a due termo-utilizzatori. Ottima notizia: significa basta emergenza rifiuti, conciliando tecnologia e rispetto per l’ambiente. Dalle parole ai fatti, in attesa di fare lo stesso per aiutare altre realtà a partire da Roma”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

